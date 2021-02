Marco Antonio Monteiro Divulgação/Marcelo Sadio

Por Sidney Rezende

27/02/2021

O presidente Jair Bolsonaro está em franca campanha eleitoral. Todas as suas ações visam desobstruir os caminhos para pavimentar a sua chegada forte em 2022. Um dos seus movimentos mais audaciosos foi impedir o florescimento de alguma candidatura no espectro que vai do centro liberal até a extrema direita. Por isso, o rompimento com o ex-ministro Sérgio Moro acabou ajudando-o a tirar da frente um forte candidato conservador que poderia lhe trazer problemas eleitorais. Nesta semana, Bolsonaro visitou o Acre, estado de base tradicionalmente ligada ao PT. O presidente levou parte do seu gabinete para demonstrar que o Governo Federal quer estabelecer uma posição de poder na região.



A VIRADA



Justamente para enfrentar o chamado pensamento conservador, o prestigiado jornalista Marco Antonio Monteiro lançou esta semana um e-book, que pode ser encontrado nas prateleiras da Amazon, chamado "Como Enfrentar a Direita no Brasil". A publicação serve de guia prático para quem quer argumentos favoráveis ao ideário progressista. "É uma reflexão sobre os quase 40 anos de jornalismo e um país que ficou para trás na comparação, por exemplo, com a China e a Coreia. Tento levantar no que deveria ser o foco da esquerda, centralidade na temática dos direitos básicos do trabalhador", diz Marco Antonio. Para o jornalista, a aposta deve ser no aprofundamento da democracia, na radicalidade democrática, na participação popular. Um Brasil que atenda a todos e não apenas a uma parte. Uma proposta para um governo que coordene as ações econômicas que vão tirar o Brasil da estagnação e que seja clara com os direitos e deveres da classe trabalhadora, ponto central na construção da nação. Democracia é mais do que votar a cada quatro anos; é estabelecer as regras pelas quais nossos representantes atuarão; é impedir a formação de castas", escreve o autor.

Segurança das vacinas contra covid-19

O deputado estadual Átila Nunes (MDB) está preocupado com um possível mercado negro das vacinas contra covid-19. Átila apresentou projeto de lei em regime de urgência determinando policiamento em todos os postos de saúde do Estado visando a guarda dos estoques das vacinas. "Os postos de vacinação são absolutamente desguarnecidos, sem qualquer policiamento, ficando os estoques sob a supervisão de auxiliares administrativos, que não têm qualquer chance de reagir à eventuais tentativas de assaltos. Enviei ao governador Cláudio Castro o alerta, enquanto meu projeto tramita na Alerj em regime de urgência. Nesse ínterim, o governador pode determinar que cada posto de vacinação seja guardado por um policial militar e por rondas de viaturas", disse.

Congresso e a obesidade

Alguns parlamentares andam pensando em constituir uma comissão mista para discutir a obesidade. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registra que 25,7% dos brasileiros sofrem por estar além do peso ideal. Em uma primeira edição desta pesquisa, realizada entre 2014-2015, o número de pessoas obesas no Brasil era 20,8%. Iniciativa oportuna, comemora-se em 4 de março o Dia Mundial da Obesidade.

Aulas presenciais na pandemia

A volta dos alunos às escolas públicas municipais na quarta-feira (24) foi criticada pelo vereador Paulo Pinheiro (PSOL). "O retorno presencial com a pandemia crescendo e as variantes circulando ou é demonstração de relação direta com bolsonarismo/mercado ou é insanidade".

PICADINHO

Trabalhadores da Concer ficaram aliviados pelo adiamento do fim da concessão que estava previsto para amanhã. Empregos ficam mantidos, por enquanto.

Cai a confiança do consumidor no futuro da economia fluminense, aponta pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises.



AgeRio abre linhas de crédito para empresas de todos os setores e municípios fluminenses.