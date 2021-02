Por Sidney Rezende

Publicado 20/02/2021 06:00

A prisão do deputado Daniel Silveira (PSL) após ataques aos ministros do STF e apoio ao AI-5, ato de repressão mais cruel da ditadura, reabriu o debate na política sobre quais as razões que levam pessoas a comportamentos condenáveis pela sociedade. Incontáveis exemplos são encontrados no Congresso Nacional, em Brasília, como nos municípios. Alguns exemplos: o Rio de Janeiro conta atualmente com cerca de 43 mil papeleiras (latas de lixo), conhecidas como laranjinhas. Em média, de 500 a 600 unidades são vandalizadas ou furtadas por mês, ou 6.600 por ano. O prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 580 mil a cada ano. Apenas em janeiro deste ano, entre reposições, trocas e novas instalações, a Companhia já colocou 436 peças em toda a cidade. A durabilidade dos equipamentos é de cerca de cinco anos, desde que recebendo limpeza e manutenção adequadas e sendo bem cuidadas pela população. A situação é crítica e são registrados casos de vandalismo e furto em toda a cidade, do Leblon a Santa Cruz.



ROUBO DE CAVALOS



Na semana passada, dois homens armados invadiram o Centro de Controle de Zoonoses da prefeitura do Rio e levaram onze cavalos. Eles arrombaram o cadeado do portão dos fundos do centro, que fica no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Os dois vigias patrimoniais noturnos, que não andam armados, trataram de se esconder e não souberam dar detalhes da ação. Nove animais foram encontrados. Os dois animais que permanecem desaparecidos haviam sido resgatados no ano passado na comunidade de Nova Sepetiba, em ação conjunta do CCZ com o presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara, vereador Luiz Ramos Filho (PMN). O caso foi registrado na 36ª delegacia de polícia. "É muita ousadia invadir um equipamento público e roubar animais abrigados. A polícia precisa investigar e punir os responsáveis. Vamos cobrar rigor na investigação. Chega de exploração e maus-tratos aos animais", disse Ramos Filho.

Publicidade

Passaporte carioca de imunização

O vereador Felipe Michel, membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, deu entrada em projeto de lei que prevê a criação do passaporte carioca de imunização, identificando as pessoas que já têm anticorpos da Covid-19 ou fizeram o teste da SWAB e estão liberadas para circular na cidade. O documento poderá ser permanente, para quem já tomou a vacina; temporário, quando comprovar através de exame imunidade temporária; e especial, para turistas que estejam de passagem pela cidade. Nos últimos dois casos, o passaporte terá validade de até 90 dias.

Publicidade

Parceria em favor de Manaus

Para o deputado Dr. Luizinho (PP), deveria haver parceria entre Ministério da Saúde, Fiocruz e Exército para realização de "campanha de vacinação em massa em Manaus para dar fim a este sofrimento e bloquear a expansão desta cepa no Brasil".

Publicidade

Arte em Toda Parte

As deputadas federais Benedita da Silva (PT) e Áurea Carolina (PSOL) protocolaram requerimento solicitando informações do Ministério do Turismo, ao qual se subordina a Funarte, sobre o atraso no pagamento de mais de 500 artistas contemplados nos editais Arte em Toda Parte selecionados em dezembro de 2020.

Publicidade

PICADINHO

Rede Mulheres In Rio vai reunir advogadas e especialistas em Psicologia para discutir a violência doméstica e de gênero. Evento será no próximo dia 6, na Cidade das Artes.



Maricá e UFRJ assinam protocolo para desenvolvimento de projetos de pesquisa científica em Saúde.



Defensoria Pública prorroga inscrições para o concurso de Residência Jurídica até o dia 9 de março.