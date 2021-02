Deputados querem multa para quem furar fila da vacinação contra covid-19 divulgação/Marcos Fabrício

Por Sidney Rezende

Publicado 06/02/2021 06:00

Os deputados Pedro Ricardo (PSL), Delegado Carlos Augusto (PSD) e Dani Monteiro (PSOL) tiveram a mesma indignação diante dos inúmeros casos em que os chamados “fura-filas” da vacina prejudicaram o cumprimento das fases definidas pelo Plano Nacional de Vacinação. No primeiro dia dos trabalhos legislativos na Alerj, o deputado Pedro Ricardo já estava a postos para protocolar o projeto de lei que acarreta em multa de até 10.000 UFIR-RJ, cerca de R$ 37 mil, às pessoas que descumprirem a ordem de prioridade na vacinação contra a Covid-19 aos grupos mais expostos ou vulneráveis. Pela sua proposta, o descumprimento da lei contra a “fura-fila” da vacina também acarreta em outras sanções, como a instauração de PAD (Processo Administrativo Disciplinar) se a infração for cometida por servidor público estadual, seja ele efetivo ou comissionado e imediato desligamento do colaborador contratado em regime celetista, inclusive mediante terceirização de mão de obra.



RESPEITO À ORDEM PÚBLICA



"A maioria das pessoas quer se vacinar logo. Eu quero que minha mãe vacine logo, mas ela não pode agora. Existem protocolos a serem cumpridos, casos prioritários a serem atendidos. A estratégia é para que todos fiquem bem, seguros e com saúde o mais rápido possível, respeitar é nossa obrigação", explicou o deputado Pedro Ricardo. Já pela proposta de Dani Monteiro, quem furar a fila poderá receber uma multa de R$ 25 mil, valor que chega a R$ 100 mil, caso o paciente vacinado seja uma autoridade pública. Os projetos serão analisados pelos parlamentares em plenário para daí virar lei.

Novas prioridades

O deputado Eurico Júnior (PV) protocolou na Alerj indicações legislativas solicitando a inclusão dos profissionais de educação, das redes pública e privada, e de agentes de segurança pública, incluindo guardas municipais e penitenciários, na lista de prioridade da vacinação contra a COVID-19. "Não é justo que esses profissionais, fundamentais, respectivamente para a educação das nossas crianças, jovens e adultos, e combate ao crime, expostos diariamente nas ruas e nas instituições, não sejam reconhecidos nesse momento crítico de pandemia", justifica o parlamentar.

Emprego na indústria naval

"O estado do Rio de Janeiro tinha, em 2014, mais de 31 mil empregos, sendo mais de nove mil na cidade do Rio. Hoje, temos apenas 332 empregos, 3% do que havia em 2014", conta o vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL), Sergio Bacci.

Gabinete Itinerante

Nos dias 22, 23 e 24 deste mês, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, transfere o gabinete para a Baixada Fluminense. Vai despachar de lá. Dormirá em Caxias e Nova Iguaçu para não precisar enfrentar o trânsito da capital.

PICADINHO

Editora Colli Books faz live hoje (6), às 16h, para tirar dúvidas sobre vacinação contra covid-19 com o epidemiologista Bruno Scarpellini e a especialista em Saúde Pública Melissa Palmieri. Transmissão será no Youtube da editora.

CEPED/UERJ oferece vagas para cursos de especialização na área do Direito. Do total, 30% das oportunidades são por meio do sistema de cotas. Inscrições pelo site do CEPED.



Alunos do 9º e 10º períodos de Enfermagem da UVA serão voluntários hoje (6) na campanha de imunização contra Covid-19, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Ao todo, 100 estudantes participarão do mutirão de vacinação que acontecerá no Sambódromo.