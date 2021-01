Os Correios têm 9.560 funcionários no Estado do Rio de Janeiro Divulgação

Por Sidney Rezende

Publicado 16/01/2021 06:00

A crise desencadeada pelo anúncio do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, de que se iniciaria um programa de demissão voluntária na empresa e que agências seriam fechadas em definitivo, levou o próprio Palácio do Planalto a desautorizar a medida. O problema é que os trabalhadores das estatais estão tensos diante da intenção do ministro da Economia, Paulo Guedes, de partir para privatizações de companhias que são vitais para o estado do Rio de Janeiro. As demissões na Ford em meio a uma pandemia, o risco de 5 mil funcionários serem demitidos no BB, o fatiamento na Petrobras e a crise nos Correios só ajudam a aumentar a temperatura nos órgãos no Rio.



CRISE POSTAL



Nos Correios, o programa de demissão voluntária está em curso e deve desligar cerca de cinco mil funcionários. Atualmente, são 97.640 trabalhadores nos Correios pelo país, sendo 9.560 no estado do Rio de Janeiro. O problema é que, com menos funcionários, a situação do atendimento nas agências e das entregas das correspondências e encomendas fica cada vez mais precária. "Sem concurso público para a admissão de novos funcionários e com a diminuição de mão de obra pela demissão voluntária, a situação dos Correios vai se agravar, tendo como sombra a privatização que o governo deseja", argumentou a Associação que representa os trabalhadores.

Prioridade para as crianças

Publicidade

Crimes cometidos contra a vida de crianças e adolescentes terão garantia de prioridade nos trâmites de procedimentos investigatórios, observando as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei, de autoria das deputadas Dani Monteiro (PSOL), Renata Souza (PSOL) e Martha Rocha (PDT), foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro.

Estacionamento na Lagoa

Publicidade

O vereador Rogério Amorim (PSL), cujo reduto eleitoral é a Tijuca, atravessou o Rebouças e vai mexer no vespeiro do estacionamento privado da Lagoa Rodrigo de Freitas: fez requerimento pedindo à Controladoria Geral do Município todo o andamento da licitação que permitiu um aumento nos valores cobrados desde 2017. "Antes de 2017, se pagavam R$ 3 do Vaga Certa e tudo bem. Agora, quem estacionar no fim de semana e ficar três horas com a família na Lagoa paga R$ 24. Precisamos entender o que aconteceu”, diz o vereador, que promete um panfletaço na região.

Atendimento à mulher no interior

Publicidade

Deputado Anderson Alexandre (SDD) pede que sejam implementadas delegacias especializadas de atendimento à mulher em seis municípios do interior. A Secretaria de Polícia Civil vai analisar a viabilidade para a instalação em Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá.

PICADINHO

Publicidade

O cantor Agnaldo Timóteo e o padre Omar apresentam na próxima quarta (20), às 18h, a live Superação e Fé pelo canal do Youtube @padreomar.



Politécnica/UFRJ promoverá webinar terça (19), 15h30, pelo YouTube para lembrar os 10 anos das chuvas na Região Serrana, com informações sobre as principais mudanças em relação ao tratamento do assunto por entidades, instituições e sociedade.



Representantes do IRB Brasil RE e MAG Seguros participam de webinar sobre a importância da inovação na vida de estudantes e profissionais. Segunda-feira (18), às 18h, no site ecoa.puc-rio.br/#/e/1100.