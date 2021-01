Plano Diretor tem por objetivo ordenar o desenvolvimento da cidade Kelly Duque/Agência O Dia

Por Sidney Rezende

Publicado 30/01/2021 06:00

O novo Plano Diretor do município do Rio de Janeiro é um dos assuntos em pauta neste primeiro semestre. Como explicou recentemente o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado (DEM),"é um instrumento importante que propõe uma política de desenvolvimento urbano e orienta o processo de planejamento da cidade. Esta política tem por objetivo ordenar o desenvolvimento da cidade e garantir seu pleno funcionamento e o bem estar da população". O Plano Diretor é renovado a cada 10 anos, sendo o último feito em 2011. O ponto mais sensível é como enfrentar a desigualdade social entre as regiões. "O Rio de Janeiro foi o celeiro de uma elite econômica, com cara de vanguarda, mas com pilares muito conservadores. Isso tudo está desenhado na forma como a cidade é extremamente desigual, como a Zona Sul é totalmente diferente das outras áreas da cidade", disse a vereadora Tainá de Paula (PT).



IDEIAS PROGRESSISTAS



Tainá ressalta o outro aspecto político relevante: "Temos muita dificuldade em colocar, por exemplo, uma figura progressista nos poderes, seja na forma como o Rio de Janeiro vem votando na sua candidatura majoritária à presidência há muitos anos, governos do estado e município. Nós temos aqui uma esquerda acanhada, das mais acanhadas do país, do ponto de vista programático. A esquerda carioca tem muita dificuldade de conhecer a realidade do seu povo e, por isso, traduzir esse conhecimento em agenda propositiva, porque ela, de fato, não está nesse contexto, não lida com a classe trabalhadora. E mais: ela foi doutrinada a entender isso como menor. É preciso repensar o Rio de Janeiro nas suas formas de organização social".

Roubo de carga

A Firjan apresentou ao presidente da Alerj, André Ceciliano, e ao governador em exercício, Cláudio Castro, o projeto Arco Seguro. Proposta é para construção de parceria público privada para zerar índices de roubo de carga no Arco Metropolitano até o final de 2021. Rodovia liga Itaguaí, na Baixada Fluminense, à Itaboraí, na Baixada Litorânea.

Leite condensado

Nota do Ministério da Defesa: "Em relação ao leite condensado, o valor total gasto pelas Forças Armadas, em 2020, foi de R$ 1.784.617,64, ou seja, 0,2% do total de gastos com gêneros alimentícios. Em relação a gomas de mascar, o valor total gasto pelas Forças Armadas, em 2020, foi de R$ 104.928,41, ou seja, 0,01% do total de gastos com gêneros alimentícios".

Suspensão de reintegração de posse

Após pedido da Defensoria Pública, a Justiça do Rio determinou a suspensão do mandado de reintegração de posse do imóvel República do Paraguai, ocupado há pouco mais de três meses pelas famílias que foram despejadas da Casa Cruz, em setembro de 2020. Atualmente, dez famílias em situação de extrema vulnerabilidade social moram no local, entre adultos, crianças, idosos e pessoas com deficiência.

PICADINHO

1º Pajubá – Festival de Cinema LGBTI+ do Rio de Janeiro está com inscrições abertas de obras sobre diversidade de gênero e sexualidade, promovendo a potência criativa de seus realizadores. Até 12 de fevereiro pelo site oficial.



Agência do Bem abre inscrições para Escola de Música e Cidadania para crianças e adolescentes de baixa renda. Aulas serão online por conta da pandemia.



Com 10 marcas de delivery, Grupo Rão cresce mais de 5.550% em sete anos e prevê aumento de receita para 2021.