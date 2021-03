Ministério Público Federal constatou irregularidades no Cetas de Seropédica Divulgação

Por Sidney Rezende

Publicado 06/03/2021 06:00

Em 1996, os estúdios da Disney contabilizaram uma fortuna por causa do filme "101 Dálmatas". O sucesso foi tão retumbante que muitos filhotes da raça foram adotados no mundo inteiro. Conforme os meses se passavam e os cães cresciam, se assistiu uma das maiores crueldades que se tem notícia. Mais de dez mil dálmatas foram abandonados. Neste início de março, o Rio de Janeiro protagonizou um dos mais tristes exemplos de desprezo do homem pelos animais. Após realizar inspeção no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica (RJ), o Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendação à Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama/RJ) para restabelecer imediatamente os cuidados e a recepção de animais silvestres no local. Relatos contam que no local foram constatados 600 óbitos de animais nos últimos quatro meses. Outra irregularidade verificada pelo MPF foi a de que o Cetas não está recebendo animais silvestres apreendidos, sendo que o centro é o único estabelecimento público do estado do Rio de Janeiro autorizado para receber animais silvestres debilitados, feridos ou filhotes em situação de abandono. O número de animais devolvidos à natureza foi também significativamente reduzido nos anos de 2020 e 2021, havendo, no local, muitos animais da fauna que estão aguardando há meses por uma destinação final adequada.



FALTA DE COMIDA



O MPF constatou que o contrato de fornecimento de alimentação aos animais foi interrompido por um ano, e os que sobreviveram foram graças a doações privadas ou obtidas pelo Ministério Público do Estado, decorrentes de transações judiciais. O MPF notificou o superintendente do Ibama no Rio de Janeiro a restabelecer, imediatamente, o serviço de recepção de animais silvestres provenientes de ação fiscalizatória, resgates ou entrega voluntária de particulares, junto ao Cetas, bem como o serviço de destinação adequada dos animais que se encontram no local. Como também providenciar o serviço de tratadores dos animais, interrompido desde 20 de janeiro de 2021, garantindo, inclusive, a limpeza e manutenção permanentes do local, e assegurando a continuidade do serviço de alimentação e tratamento veterinário dos animais que se encontram no Centro.

Distrito sem município

Projeto de lei do deputado Marcus Vinícius (PTB) busca solucionar situação de moradores do distrito de Vila do Pião, que faz divisa com quatro municípios: Sapucaia, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro. Proposta quer regularizar situação que há anos deixa moradores do distrito sem saber de quem cobrar a execução de serviços públicos essenciais. "A ideia é que, antes da votação, a gente possa reunir os prefeitos para chegarmos a um acordo. O que não podemos é prorrogar por mais tempo essa indefinição", explicou o deputado.

Punição para fura-filas

Deputados da Alerj aprovaram por unanimidade o Projeto Fura-Filas, apresentado pelo deputado Pedro Ricardo (PSL), que pune quem desrespeitar a prioridade dos grupos de vacinação no estado com multa de cerca de R$ 37 mil. Em todo o país, foram mais de 5 mil casos denunciados de pessoas querendo furar fila.

Saída da crise

O economista e pesquisador do FGV/IBRE Cláudio Considera disse que para o Brasil sair da crise serão necessárias três ações: "vacinação em massa, pagamento do auxílio emergencial e incentivo aos empregadores para evitar a quebra das empresas".

PICADINHO

O 1º Pajubá – Festival de Cinema LGBTI+ do Rio, de 8 a 14 de março, anunciou sua programação, online e gratuita, com dezenas de filmes, debates, masterclasses e seminário. Ao final, uma premiação consagrará os melhores da edição em diversas categorias.



CEPERJ oferece 320 vagas em cursos gratuitos de capacitação para servidores. Inscrições podem ser feitas no site da instituição.

Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, sorteou R$ 8,7 milhões em prêmios no primeiro bimestre do ano.