Vereador Márcio Santos (PTB) é presidente da Comissão Especial da Câmara Municipal do Rio - Divulgação

Publicado 28/08/2021 06:00

A evasão escolar é um dos principais pontos de preocupação para profissionais da Educação no pós-pandemia. Para discutir a questão, foi realizada uma audiência pública na última semana, na Comissão Especial da Câmara Municipal do Rio, com a participação de especialistas, educadores, acadêmicos e estudantes. “A ideia dessa comissão é levantar os problemas e ver qual é a forma que nós podemos tirar a juventude do atoleiro. Um dos maiores problemas hoje é o desemprego”, explicou o vereador Marcio Santos (PTB), presidente da Comissão. Para o professor do Programa Pós-Graduação em Educação da UniRio, Diógenes Pinheiro, o que hoje se chama de geração "nem-nem", que nem trabalha e nem estuda, deveria ser nomeada como "ioiô". "Quando a gente analisa a experiência dos jovens hoje em relação à escola, o que a gente percebe é uma entrada e saída da escola, uma entrada e saída do mundo do trabalho. Então, a gente está fazendo um retrato muito imediato de uma situação. Se você for conversar com esse jovem dois meses depois, ele já arrumou um trabalho, mesmo que precário. Ele já voltou para a escola, mesmo que às vezes ele tenha que sair de novo. Essa geração atual a gente tem chamado, como diz o sociólogo português José Machado Paes, de geração ioiô", disse.



PROPOSTAS EM RELATÓRIO



Após o debate na audiência, a vereadora Thaís Ferreira (PSOL), relatora da Comissão, afirmou que as propostas apresentadas serão incluídas em um documento. “A nossa intenção no final é apresentar um relatório sobre todas as escutas que foram feitas e principalmente trazer soluções propostas pelas falas tão importantes que já passaram por aqui", explicou.

Educação x violência

A Câmara Municipal do Rio derrubou veto do prefeito Eduardo Paes a projeto de lei da vereadora Teresa Bergher, que garante assistência psicológica a alunos da rede municipal de ensino que tenham sido vítima de violência. A Comissão de Educação já fez acordo com a Secretaria de Educação para por o projeto em prática. “A violência urbana é o principal problema enfrentado pelas nossas crianças e nossos adolescentes. O município não pode se omitir e ajudar esses meninos e suas famílias a superarem esse trauma”, diz Teresa.

Economia do Sul Fluminense

Deputado Noel Carvalho - Divulgação / Alerj / Rafael Wallace

Deputado Noel CarvalhoDivulgação / Alerj / Rafael Wallace

A criação do Polo Industrial de Quatis foi uma das demandas do deputado Noel Carvalho (PSDB) atendidas pelo governo do estado. "O Polo Industrial em Quatis trará ainda mais desenvolvimento para o Sul Fluminense, a segunda região mais industrializada do nosso estado. Criará mais empregos e aquecerá a economia regional, minimizando as mazelas econômicas causadas pela pandemia da Covid-19", disse o deputado, que é presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Alerj.

Atendimento à mulher

Plenário da Alerj aprovou, em segunda discussão, projeto de lei do deputado Eurico Júnior, que autoriza o Poder Executivo Estadual a implantar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) no município de Vassouras. "Fundamental em um momento de aumento assustador de casos de feminicídio e violência contra a mulher, especialmente durante a pandemia", disse o parlamentar.

PICADINHO

CEO da Dados Legais, Luiza Leite participa do evento nacional do Connected Smart Cities, na próxima sexta-feira (3).



Sesc RJ abre 50 vagas de emprego na nova unidade hoteleira de Cabo Frio.



Chef Pedro Benoliel assume a cozinha do Bosque Bar, localizado no Jockey Club, no Rio.