Circulação das linhas de ônibus no Rio de Janeiro é assunto na Câmara Municipal - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/09/2021 06:00

A coluna tem tratado o problema do transporte urbano, o trânsito caótico e as soluções urbanísticas que poderiam devolver ao Rio de Janeiro a expressão que a consagrou, a de ser uma cidade maravilhosa. Por mais que se possa pensar que a solução para os problemas desta megalópole seja eminentemente técnico, é bom saber que não é exclusivamente, e sim político, também. É boa a iniciativa da Câmara de Vereadores de discutir a redefinição das linhas de ônibus, embora tenham outras causas igualmente importantes.



PENSAR FORA DA CAIXA



O experiente engenheiro José Carlos Prober vivencia o drama do Rio de Janeiro neste setor como gestor e hoje consultor. "Quando estava à frente da SuperVia meu foco era a região metropolitana, que é muito mais abrangente do ponto de vista de integração. O transporte sob trilhos (metrô e trens) e BRT como modais troncais, ou seja aqueles que carecem de alimentação de outros sistemas, tais como os ônibus e as vans. É assim que funciona nas grandes metrópoles mais desenvolvidas. Aqui no Rio isso nunca foi política pública de fato, pois contrariava os interesses do cartel dos ônibus. Portanto, está aí uma boa oportunidade para implementar um programa de integração sério, com ônibus e vans circulando pelos bairros e abastecendo os modais de grande massa", comenta otimista. Ex-presidente da Supervia, Amin Alves Murad também falou sobre o assunto. "Ressalto que, antes da pandemia, já havia uma expressiva queda de demanda, em torno de 30% e que 14 empresas já haviam encerrado suas atividades e 3 empresas estavam em recuperação judicial. Os números da secretaria consideram como base o início do contrato de concessão em 2010, sem o efeito desta queda de demanda. Hoje, mais 2 empresas encerraram suas atividades, 7 empresas entraram em recuperação judicial, além de 2 consórcios. É absolutamente fundamental reequilibrar as operações das empresas para garantir um transporte de qualidade", disse. O ideal é que a Comissão de Transportes da Alerj se junte à da Câmara de Vereadores para que o prefeito do Rio e o Governador aprovem uma solução politicamente e tecnicamente viável.

Doenças raras

Deputado Bruno Dauaire - Rafael Wallace/Divulgação Alerj

Projeto de lei do deputado Bruno Dauaire (PSC) quer criar carteira de identificação da pessoa com doença rara no estado. "No Rio de Janeiro temos mais de um milhão de pessoas que foram diagnosticadas com algum tipo de doença rara. Aquelas sem deficiência visível enfrentam desafios para se beneficiarem dos direitos reconhecidos às pessoas com tais patologias. Nossa luta é para dar dignidade, qualidade de vida e garantia de direito a todas elas", explica.

Pesquisa sobre policiais mortos

Estudo feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) mostra que, entre 2016 e 2020, 506 policiais foram mortos em todo o estado, sendo 148 em serviço e 358 em folga. Além disso, em cada 10 vítimas de latrocínio no estado, uma era policial. Outro dado aponta que, em cinco anos, 35 policiais tiraram suas próprias vidas.

São Cosme e São Damião

A vereadora Vera Lins (Progressista), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio, alerta sobre cuidados na compra de doces e brinquedos para o dia de São Cosme e São Damião, dia 27. "É importante que os adultos observem principalmente a data de validade dos produtos, evitando assim possíveis problemas de saúde", disse a parlamentar.

PICADINHO

BMS Projetos & Consultoria realiza no dia 30, às 19h, Webinar sobre análise e contestação administrativa do FAP.



Curta-metragem de animação The Next Step - O caminho de Ianua, produzido pela Signa Filmes, produtora de Irajá, ganhou o prêmio de melhor curta de animação na 13º edição do Vesuvius International Film Fest, na Itália.

Parceria entre Sesc-RJ e prefeitura de Valença garante reabertura e manutenção do Teatro Rosinha de Valença, no centro do município.