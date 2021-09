Encontro de lideranças de partidos de esquerda do Rio de Janeiro - Divulgação

Encontro de lideranças de partidos de esquerda do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 04/09/2021 06:00

Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2022, os partidos de esquerda do Rio de Janeiro se reuniram esta semana para criar uma unidade no espectro político para a definição dos rumos do pleito para o executivo fluminense. O encontro contou com a participação de presidentes e lideranças do PT, PCdoB, PSB, UP, PCB e PSOL. A ausência do PDT se deu por motivos de agenda. Ainda não há definição se haverá consenso de um nome na disputa ou se serão apenas propostas públicas de interesses comuns. "Foi uma primeira reunião, em que decidimos criar um fórum para tentar construir uma programa comum para resgatar o estado do Rio de Janeiro do fundo do poço em que se encontra. Foi um primeiro passo na direção de nossa unidade. Ainda há vários passos a serem dados, mas foi um bom começo. É preciso unir nossas forças para derrotar o bolsonarismo onde ele surgiu, este é o nosso principal desafio", explicou o presidente do PSB-RJ, deputado Alessandro Molon, que é pré-candidato ao Senado.



A vereadora Tainá de Paula (PT) também é a favor dessa unidade. "A união precisa acontecer. O Rio vive um cenário de médio prazo distinto, pois voltará a ter recursos e capacidade de investimento. O próximo governador(a) terá um papel decisivo na política nacional e não podemos perder a oportunidade de governar o Rio. Mesmo distribuindo recursos do Pacto RJ, [o governador] Cláudio Castro é desconhecido no Estado ainda, o que abre vantagem para a centro-esquerda se posicionar melhor e se unificar para derrotá-lo", disse a parlamentar.



CORRIDA PARA O GOVERNO



Entre os nomes cotados e que têm aparecido em pesquisas para disputar as eleições para o governo do Rio de Janeiro no próximo ano estão o atual mandatário, Cláudio Castro (PL); os deputados federais Marcelo Freixo (PSB) e Paulo Ganime (Novo); o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz; o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB); a deputada estadual Martha Rocha (PDT); o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT).

Amigos distantes

Knoploch e Amorim - Reprodução

Knoploch e AmorimReprodução

Antes próximos, os deputados estaduais Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch se distanciam na forma de fazer política. Enquanto Knoploch ingressou com ação contra decreto do prefeito Eduardo Paes que torna obrigatória comprovação de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais de uso coletivo, Rodrigo tem posição mais moderada e entende que municípios só podem proibir acesso de não-vacinados se os cidadãos tiverem meios facilitados a comprovantes. Segundo o parlamentar, o Conecta Sus não cumpre a função.

Atraso nas viagens

Presidente da Comissão de Transportes da Alerj, deputado Dionísio Lins (Progressista) enviou ao presidente da Supervia ofício cobrando quais medidas estão sendo adotadas para evitar atrasos nas viagens devido ao roubo de cabos. "A empresa poderia fazer um levantamento das áreas com maior incidência de furtos, além de intensificar a segurança de sua malha ferroviária não só com rondas, como também com uso de drones durante o dia e à noite para tentar identificar essa quadrilha", disse o parlamentar.

Combate à gordofobia

Projeto de lei do deputado Átila Nunes (MDB) quer instituir o dia 10 de setembro como o Dia da Conscientização e Combate à Gordofobia. O objetivo é reduzir os casos de preconceito contra pessoas com excesso de peso, condição que atinge mais de 60% dos brasileiros.

PICADINHO

Segundo ABIH-RJ, média geral de ocupação hoteleira no interior do estado para o feriadão de 7 setembro é de 81%.

Município de Casimiro de Abreu voltará a cobrar tarifa de esgoto a partir de outubro. Tarifa será, inicialmente, de 30% do valor da conta de água.

Sindicato dos Comerciários do Rio, em parceria com Inove Saúde, realiza ação social em Campo Grande, dias 10 e 11, com atendimentos médicos para população.