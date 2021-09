O deputado estadual Noel de Carvalho (à esquerda) visitou unidade da Uerj em Resende - Divulgação

Publicado 18/09/2021 06:00

Há uma minoria de deputados na Assembleia Legislativa contra as universidades públicas, mas há também aqueles que lutam para que não se esvazie o conceito do ensino público e gratuito. O segundo grupo é liderado pelo próprio presidente da Casa, André Ceciliano (PT). O deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB) é outro que tem liderado um movimento por mais recursos para o ensino superior. Em visita às instalações do campus da Uerj, em Resende, ele listou os problemas que a universidade está enfrentando e recebeu do diretor da instituição, Dener Martins dos Santos, um ofício com 17 itens que dificultam o funcionamento do local. Na ocasião, Noel de Carvalho anunciou que vai destinar recurso de emenda parlamentar no orçamento estadual para a Uerj. Ele também vai solicitar audiência com o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Doutor Serginho, para buscar soluções para os problemas da unidade de Resende. “Os relatos que ouvi são preocupantes. Os professores tiram dinheiro do próprio bolso para montar laboratórios e atender os projetos dos alunos, o que demonstra o empenho e dedicação destes profissionais. Vou tentar levar o governador Cláudio Castro para conhecer essa instalação preciosa não apenas para Resende, mas para toda a região”, disse o deputado.



CARÊNCIA



Segundo os profissionais da Uerj, a edificação apresenta problemas no telhado, há necessidade de construção de novas salas de aulas, criação de laboratórios, modernização e adequação à legislação de acessibilidade, compra de carteiras, criação de restaurante universitário, aquisição de materiais elétricos para adequar à carga elétrica dos prédios, entre outras importantes necessidades. Mesmo com as dificuldades, a Uerj-Resende tem um trabalho de parcerias na região colaborando com empresas locais de pequeno, médio e grande porte. Projetos de extensão integrados à comunidade e um legado de formação de mais de mil profissionais nas últimas décadas, demonstrando seu papel de formação no ensino superior público com qualidade e flagrante necessidade de valorização permanente dos profissionais que nela atuam. "Fico emocionado todas as vezes que venho aqui porque lembro desse espaço quando era apenas mato", disse Noel.

Semana Olímpica

Marcos Braz - Ricardo Cassiano

A Câmara Municipal do Rio aprovou projeto de lei, de autoria do vereador Marcos Braz (PL), que cria a Semana de Atividades Esportivas Olímpicas, no período do dia 23 de junho. "Esse projeto não só estabelece uma data para a semana comemorativa e de atividades desportivas olímpicas, mas serve para fomentar a prática do esporte, socialização, lazer e consequentemente revelar novos talentos esportivos", explica o parlamentar.

Incentivo à leitura

O secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, e o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, inauguraram esta semana a biblioteca do Centro de Socioeducação Maria Luiza Marcate, que será destinada aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação provisória na unidade. O espaço beneficiará 70 jovens.

Empresários menos confiantes

Nova pesquisa da Fecomércio-RJ mostra que a confiança dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo do estado quanto à melhora em seus negócios no próximo trimestre apresentou a primeira retração após quatro altas consecutivas. A expectativa de aumento da inflação e projeções do PIB para 2021 afetaram os ânimos.

PICADINHO

Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj) promove webinar na quarta-feira, às 16h, para debater "Transparência em prol da integridade nas contratações públicas".



Feira de São Cristóvão completa 76 anos na segunda-feira e administração do local fez programação especial durante todo o mês de setembro.





Paratleta olímpico João Carlos Rodovalho Costa, conhecido como João Saci, e cirurgião Bruno Albuquerque conversam em live no Instaram na terça-feira, às 19h40, sobre qualidade de vida de pacientes oncológicos após procedimentos cirúrgicos invasivos.