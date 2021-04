Andressa Urach abre álbum de fotos de seu casamento no civil reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 17:32

Rio - Três meses após a cerimônia religiosa, Andressa Urach oficializou a união com Thiago Lopes, em Porto Alegre, na última segunda-feira. As fotos do momento, no entanto, só foram compartilhadas pela modelo nesta terça-feira através do Instagram. Para a ocasião, a modelo escolheu um vestidinho branco longo.

"Oficialmente meu, este lindo oficial de justiça que eu amo tanto! Obrigada minha vida por ser tão zeloso, leal e amoroso com nossa família. Para sempre meu Thiago! Nosso álbum de casamento civil", escreveu ela na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

Em outra publicação, ela se declarou para o amado. "Amor, você me completa, me entende e é a parte que faltava em mim. Te quero até o último dia das nossas vidas! Obrigada por me fazer acreditar no amor verdadeiro. Nosso casamento no civil foi incrível, como todos os segundos ao teu lado, te amo tanto que não tenho vontade de desgrudar de você, você é a metade do meu coração. Amo muito, muito, muito, como nunca amei ninguém e quero te fazer o homem mais feliz do mundo, todos os dias da tua vida".