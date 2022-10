Elisa Lucinda visita abertura da nova biblioteca comunitária na Comunidade Chico Mendes - Divulgação

Publicado 13/10/2022 12:21 | Atualizado 13/10/2022 13:08

Rio - A comunidade Chico Mendes, no bairro da Pavuna, Zona Norte do Rio, ganhou uma biblioteca comunitária. O espaço, que faz parte do projeto Favelivro, leva o nome da poeta e atriz Elisa Lucinda.

“Estou feliz da vida em nomear uma biblioteca. Um espaço comunitário que pode mudar a vida das crianças daqui”, celebrou Elisa, que visitou o espaço na última terça-feira (11). O projeto Favelivro é um movimento de leitura, educação e arte que fornece acesso gratuito ao público de comunidades e escolas públicas.



Elisa Lucinda tem 19 livros publicados. Entre suas obras, estão “O semelhante”, “Eu te amo e suas estreias”, “A fúria da beleza”, “Vozes Guardadas” e “O cavaleiro de nada, uma autobiografia de Fernando Pessoa". É também autora da coleção infantil “Amigo Oculto”, pela qual ganhou o prêmio Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Por meio da Casa Poema, a multiartista desenvolve projetos que popularizam a poesia para todas os públicos e idades. Essas atividades preparam os alunos para que possam, depois do curso profissionalizante, estarem em condições de concorrerem no mercado de trabalho. Em 2021, em plena pandemia, Elisa realizou virtualmente a primeira edição da Festa da Palavra, encontro literário internacional no município de Itaúnas, no Espírito Santo.