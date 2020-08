Fim das férias! Anitta desembarca de roupão no Brasil

Rio - A cantora Anitta desembarcou, na manhã desta segunda-feira, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Anitta viajou a trabalho para a Europa, onde passou pela Croácia, Itália e Espanha.

Neymar. Apesar de viajar a trabalho, a cantora aproveitou para curtir bastante. Ela encontrou amigos como a ex-BBB Ariadna e os jogadores Vinicius Junior

Simpática, Anitta posou com um fã no aeroporto. A cantora, no entanto, descumpriu as orientações da OMS e tirou a máscara para a foto. Ela também ficou de rostinho colado com o rapaz.