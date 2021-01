Henri Castelli Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 21:23 | Atualizado 14/01/2021 21:24

Na madrugada desta quinta-feira, Henri Castelli foi às redes sociais agradecer ao apoio recebido após ter sido agredido em Alagoas.

"Muita luz pra todos!! Agradeço a todas as mensagens de carinho. No meu coração Deus colocou amor, tirou ódio e colocou perdão! - Senhor vem depressa escuta minha voz quando clamo a ti defenda me, SENHOR, dos que me acusam; Luta contra os que lutam comigo! Nos vimos sabemos de tudo! Não deixes que pensem: Ah! Era isso que queríamos! Acabamos com ele #amor #verdade solidariedade", escreveu o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henri Castelli (@henricastelli)