Meghan Markle AFP

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 14:50 | Atualizado 21/01/2021 14:53

Rio - Thomas Markle, pai de Meghan Markle, resolveu falar mais um pouco da polêmica relação com a filha e citou a carta enviada pela atriz, em 2018, afirmando que foi o ápice para o fim do relacionamento deles.



Ele contou que “a carta não foi uma tentativa de reconciliação. Foi uma crítica a mim”, disse no depoimento após processo movido pela filha. Para ele, Meghan “não mostrava nenhuma preocupação” com sua saúde.



“A carta não dizia que ela me amava. Nem perguntava como eu estava. Não mostrava nenhuma preocupação com o fato de eu ter sofrido um ataque cardíaco e não fazia perguntas sobre minha saúde. Na verdade, sinalizou o fim de nosso relacionamento, não uma reconciliação”, disse.