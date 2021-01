Pedro Scooby Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 16:06

Nesta segunda-feira, Pedro Scooby respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais. No Instagram, o surfista revelou que já foi convidado para participar do "Big Brother Brasil" e de "A Fazenda".

"Verdade, para os dois", confirmou o surfista na caixinha de perguntas.

Recentemente, o surfista passou por mais um contratempo com a ex, Luana Piovani. No Instagram, a atriz reclamou que Pedro deu celulares de presente para os filhos Liz, Bem e Dom. As crianças ganharam celulares. Tinha prometido para o Dom que ele ganharia aos 10 anos, mas foram para o Brasil e voltaram todos com celular, um para cada um. Vamos pular essa parte", confessou Luana, que explicou que está tentando estipular horários para as crianças.