Nas redes sociais, Flay falou sobre os boatos de que Lucas Selfie teria dado em cima do seu namorado, Pedro Maia. No Instagram, a cantora desmentiu a história e explicou o porquê que não estaria falando sobre o ex-peão.

Os rumores começaram após alguns seguidores resgatarem um tweet antigo de Flay no qual a cantora diz que um influenciador, que tem namorado, deu em cima de Pedro o chamando de "gostoso". "O povo é uma mentira na internet mesmo viu, nem pra assumir que é gay", escreveu ela no post há alguns dias.

Nesta segunda-feira, a cantora gravou uns Stories falando sobre o caso. "Uma pessoa que é conhecida na internet, tinha namorada. Aconteceu uma situação comigo que ele tava em um lugar e eu também. Ele ficou dando muito em cima do Pedro, na cara dura. No começo vários meninos deram em cima dele, mas de brincadeira, sabe? Quando chegou na vez dele, eu tava levando na brincadeira, mas começou a ficar desrespeitoso, bizarro. E depois o menino meu deu unfollow", contou.

"Do nada pegaram esses tweets e estão colocando o Lucas Selfie no meio. Tem uns pontos que vocês não analisaram. O Lucas Selfie sempre foi assumido, que é bissexual. E ele falou abertamente que nunca foi namorado sério da Raissa. Só por isso vocês jamais teriam misturado ele no meio. Não tem nada a ver. Eu nunca encontrei ele pessoalmente, encontrei a Raissa. Não foi ele. Odeio injustiça. Vocês estão atacando o menino, mas ele não tem nada a ver com o rolê", explicou a cantora.