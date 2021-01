Britto Jr e Marcos Mion Reprodução

Por iG

Publicado 27/01/2021 14:24 | Atualizado 27/01/2021 14:50

A rescisão de contrato de Marcos Mion pela Record após 11 anos de empresa gerou comentários na web nesta quarta-feira. A informação divulgada pelo colunista Flávio Ricco é resultado de insatisfações com a emissora e com as mudanças no reality "A Fazenda".

Muitas teorias surgiram na web. O ex-apresentador de "A Fazenda", Britto Jr. também comentou sobre a saída de Mion e disse que "previu a queda dele meses antes".



"Tudo de acordo com a previsão feita aqui pelo sensitivo Zoroastro Britto", disse. E ele ainda diz que o diretor do programa, Rodrigo Carelli, também irá cair na Record. "Farei agora outra previsão: o diretor que ninguém atura, incluindo este que vos fala, que foi o primeiro a denunciá-lo por atrapalhar propositalmente o trabalho dos apresentadores, será o PRÓXIMO a cair", completa.

Tudo de acordo com a previsão feita aqui pelo sensitivo Zoroastro Britto. Farei agora outra previsão: o diretor que ninguém atura, incluindo este que vos fala, que foi o primeiro a denunciá-lo por atrapalhar propositalmente o trabalho dos apresentadores, será o PRÓXIMO a cair. https://t.co/6oLT9owFE8 — Britto Jr. (@brittojr) January 27, 2021 Britto também disse que Marcos Mion é o apresentador que a Globo precisa, principalmente após o anúncio da saída de Fausto Silva da rede. "O Mion é o apresentador que a Globo precisa. Ele será contratado. E para A Fazenda, tem que ser uma mulher. E eu dou a dica:

