Caio Afiuna Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:51 | Atualizado 27/01/2021 19:56

Rio - Após uma discussão sobre maquiagem durante uma atividade promovida por um dos patrocinadores do "Big Brother Brasil", Caio Afiune tirou o microfone e ameaçou deixar o programa. O fazendeiro estava conversando com Juliette Freire sobre a polêmica envolvendo Lumena Aleluia quando deu início a tentativa de saída da casa.



Rodolffo Matthaus ficou assustado com o comportamento do goiano e, assim como Juliette, tentou acalmar o participante. "Não compadre, vem cá, onde você vai?", questionou. Em seguida, Caio respondeu, mas não foi possível escutar a conversa.



"Eu sei, deixa eu te contar um 'causo'. Esse é o primeiro de muitos. Você está aqui para testar a sua cabeça, é justamente isso aqui", disse o ex-marido de Rafa Kalimann.

O CAIO QUERENDO DESISTIR pic.twitter.com/Nek46InpfD — ma ri. (@acostumadinha) January 27, 2021



A polêmica começou durante a ação publicitária, quando a casa foi dividida em grupos e o primeiro decidiu adaptar a brincadeira para que as mulheres maquiassem os homens. Lumena ficou incomodada ao ver os homens com comportamentos estereotipados e começou a desabafar sobre o caso. Caio, Fiuk e Rodolffo não sabiam o motivo, mas se preocuparam em terem ofendido Lumena. A polêmica começou durante a ação publicitária, quando a casa foi dividida em grupos e o primeiro decidiu adaptar a brincadeira para que as mulheres maquiassem os homens. Lumena ficou incomodada ao ver os homens com comportamentos estereotipados e começou a desabafar sobre o caso. Caio, Fiuk e Rodolffo não sabiam o motivo, mas se preocuparam em terem ofendido Lumena.

Publicidade

Lumena explicando pro Caio que o que a doeu foi lembrar da vivência de suas amigas trans e travestis. "O que você brincou hoje, para as outras pessoas, é violência." #BBB21



pic.twitter.com/GBNLSarhDf — Lumena Aleluia Portal (@LumenaPortal) January 27, 2021



"Em mim, tocou em um lugar muito violento. A sua 'brincadeira' chegou aqui grandão", explicou a baiana para Caio. "Meu anjo, com todo o respeito do mundo, eu te peço desculpas. Sei que te atingiu, te machucou. Quero te agradecer, espero que você tenha visto que foi totalmente inocente, sem intenção nenhuma. Mas te agradecer por estar me mostrando uma coisa que várias pessoas podem ter se ofendido", disse Caio. "Em mim, tocou em um lugar muito violento. A sua 'brincadeira' chegou aqui grandão", explicou a baiana para Caio. "Meu anjo, com todo o respeito do mundo, eu te peço desculpas. Sei que te atingiu, te machucou. Quero te agradecer, espero que você tenha visto que foi totalmente inocente, sem intenção nenhuma. Mas te agradecer por estar me mostrando uma coisa que várias pessoas podem ter se ofendido", disse Caio.