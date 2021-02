Anitta mostra bumbum nos bastidores de Modo Turbo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 11:36 | Atualizado 01/02/2021 11:54

Rio - Luísa Sonza liberou, em seu canal no Youtube, o making of do clipe de 'Modo Turbo', produção feita ao lado de Anitta e Pabllo Vittar. Além do sucesso da música, que desde que estreou figura entre as mais ouvidas do país, os bastidores do vídeo também estão dando o que falar nas redes sociais. Em menos de 24 horas, o material já tem mais de 600 mil visualizações e está nos vídeos "em alta" da plataforma.

'Modo Turbo' une funk, pop e estética da cultura gamer. O clipe é considerado uma das produções mais modernas dos últimos tempos. No making of, é possível ver o clima de descontração das três e até Anitta dando em cima do câmera da produção. Ao final, emocionada, Luísa agradece a parceria. "Não tenho nem palavras para agradecer às duas. Eu tenho um carinho muito grande por elas: duas pessoas maravilhosas que eu sempre admirei muito", diz. "Há três anos eu fazia cover delas e hoje elas tiveram a nobreza de estar no meu clipe", completa.