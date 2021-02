PK Wc no CLick

Por Nathalia Duarte

Publicado 03/02/2021 06:00

É hit atrás de hit! Na quinta-feira, PK lançou a faixa “Por Causa Dela”, que já deu o que falar antes mesmo de ser lançada. Com participação da influenciadora digital GKay no clipe, a música fala sobre um casal que se conhece em uma festa, mas sem um final muito bom. Esse é apenas o primeiro projeto do cantor em 2021, e mostra o amadurecimento da carreira do artista que, desde 2019, vem emplacando sucessos e, em pouco tempo de trajetória, já emplacou mais de três milhões de ouvintes mensais nos serviços de streaming, como o Spotify.



Além de cantar, PK também compõe e produz suas músicas. No novo single, o processo de criação foi rápido e contou com uma ajuda especial. “Essa música eu escrevi na sala da minha casa, junto com meu parceiro Rafinha Rsq que me fez uma visita, aí a gente ia encaixando o instrumental e criando os 'flows' e versos. Foi tudo de uma forma muito rápida, fluiu”, explicou.



O clipe teve participação especial de GKay, que faz o par romântico do cantor na história. Antes mesmo da música sair, as redes sociais ficaram movimentadas ao ver Stories dos dois no mesmo local. Logo saíram rumores de que eles estavam tendo um caso, o que foi desmentido.



“Ela é uma pessoa que admiro e acho muito engraçada. Já havia tido contato algumas vezes, e achei que se enquadraria muito bem no papel. A sinergia foi muito boa. É meio estranho o pessoal ficar criando histórias para todos os nossos passos. Mas sei que a partir do momento que eu escolhi essa vida pública, tudo iria mudar. Sou aberto e busco sempre levar tudo de uma forma bem leve, na esportiva. Meu foco é e sempre será a música”, explica o cantor.



BBB 21

O “Big Brother Brasil 21” é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos tempos. Pouco antes de sair a lista oficial com os participantes famosos, PK escreveu, no Twitter, que tinha recusado o convite para entrar na casa, pois está focado em sua carreira musical neste ano. Para o cantor, a possibilidade de participar de um reality show nunca havia passado pela sua cabeça.



“Nunca me vi participando de reality show do tipo. Fiquei bem feliz com o convite de um programa de tamanha magnitude, é uma forma de provar que estou sendo visto através do meu trabalho. Confesso que até cogitei a opção bem sutilmente, mas realmente os programas de realities não estão nos meus planos no momento”, confessa PK, que revela se tem acompanhado as últimas polêmicas da casa mais vigiada do Brasil. “Tenho acompanhado às vezes, conheço uma galera que está lá, e torço muito para que todos consigam realizar seus jogos da melhor maneira”.



Início da carreira e sucesso

Publicidade

Em 2019, o cantor deu os primeiros passos na carreira solo com a música “Quando a Vontade Bater”. O single atingiu números inimagináveis e conta hoje com mais de 80 milhões de views no YouTube. De lá para cá já foram inúmeros sucessos e músicas com grandes artistas como MC Rebecca, Tati Zaqui, Pocah, Hungria Hip Hop e vários outros. Natural do Rio de Janeiro, tudo começou para o cantor nas batalhas de MCs, local onde ele aprendeu tudo o que sabe sobre música.



“As batalhas foram essenciais. Todos os fundamentos eu levo comigo, como me portar no palco e toda base de um rapper. Comecei nas batalhas de MC’s porque a minha primeira paixão foi a rima. O funk sempre esteve presente na minha vida, as minhas primeiras músicas sempre tiveram o funk como base junto ao Rap”, pontua o cantor.