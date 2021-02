O local seria um galpão localizado em Bonsucesso, Zona Norte Reprodução

Publicado 02/02/2021 21:35 | Atualizado 02/02/2021 23:08

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta terça-feira, um galpão que fica localizado na Rua Frei de Jaboatão, próximo ao Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis de Ramos, Fundão, São Cristóvão, Vila Isabel, Tijuca e Méier foram acionados às 21h para combater as chamas. Até o momento, não há o registro de vítimas.

Segundo informações de moradores, o galpão servia para armazenar medicamentos de uma rede de farmácias. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio.

Por conta do incêndio, o Centro de Operações da Prefeitura (COR) interditou a Rua Frei Jaboatão, assim como o acesso da pista lateral da Avenida Brasil (sentido Centro) para a Linha Amarela (sentido Barra), e também a saída da Linha Amarela (sentido Barra) para a Avenida Brasil (para contornar sentido Centro).

BONSUCESSO: devido a um incêndio em imóvel, está interditada a Rua Frei Jaboatão, na altura da Rua Arlindo Janot. Bombeiros e a CET-Rio já estão no local. Neste momento, trânsito sem impactos na Av. Brasil, que é uma via próxima da região, mas não foi interditada. #zonanorte pic.twitter.com/VQtF6h0UUd — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 3, 2021