Fiuk Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 18:38 | Atualizado 17/02/2021 18:39

O perfil das redes sociais do Hemorio entrou na brincadeira do "Big Brother Brasil 21". Em uma publicação do perfil oficial de Fiuk, a conta do instituto aproveitou o meme e pediu doação de sangue aos seguidores.

No Twitter, os administradores da página de Fiuk comemoraram a permanência do participante no Paredão contra Sarah e Nego Di. "Os volturi tão feliz", escreveu, fazendo referência à família vampira da saga "Crepúsculo".

Os volturi tão feliz pic.twitter.com/qB0k2Z0MGZ — FIUK (@Fiuk) February 17, 2021

Nos comentários, a conta do Hemorio entrou na brincadeira e comemorou: "A gente gosta assim, carinha de saudável", escreveu. Em seguida, o perfil aproveitou e fez um pedido de doação de sangue. " Mas ô, lembrando: Doe sangue e salve vidas! Procure o hemocentro da sua cidade ou um mais próximo da sua casa. Qualquer dúvida sobre doação, manda uma DM ou ligue para gente: 0800 282 0708. Beijo no coração", escreveu.

Mas ô, lembrando: Doe sangue e salve vidas!



Procure o hemocentro da sua cidade ou um mais próximo da sua casa. Qualquer dúvida sobre doação, manda uma DM ou ligue para gente: 0800 282 0708



Beijo no coração. — HEMORIO (@HEMORIO) February 17, 2021

