Princesa Diana Divulgação

Por iG

Publicado 18/02/2021 18:06

Os príncipes Harry e William deixaram os desentendimentos de lado para comemorar os 60 anos do nascimento da princesa Diana, em 1º de julho. Os irmãos vão inaugurar uma estátua da mãe no jardim do Palácio de Kensington, em Londres, onde a mãe morou quandoestava casada com o príncipe Charles. Atualmente, é onde moram William e Kate.

Os irmãos não se encontram desde que o irmão mais novo abriu mão de suas responsabilidades reais e foi com Meghan Markle para os estados unidos. Atualmente o casal vive em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e está esperando o segundo filho.

A estátua da princesa Diana foi encomendada por William e Harry em 2017. O artista responsável é o escultor Ian Rank-Broadley, autor da imagem da rainha Isabel II nas moedas britânicas.