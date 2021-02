Xuxa Meneghel e Jair Bolsonaro Reprodução

Por iG

Publicado 19/02/2021 10:37 | Atualizado 19/02/2021 11:00

São Paulo - Xuxa Meneghel, de 57 anos, usou seu perfil no Instagram para defender o cantor Belo, que foi preso recentemente sob acusação de gerar aglomeração no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Para abonar o cantor, Xuxa apontou o fato de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criar aglomerações e nunca ser punido. "O filho do presidente participa de festinha em casa de veraneio (lembra que gravaram?) e ninguém fez nada. O próprio presidente cria aglomeração e tumulto, fotografa com pessoas que vão vê-lo e nada acontece", iniciou ela.

Em seguida, a apresentadora demonstrou indignação com a seletividade das leis. "As praias estão lotadas, bares aqui no Rio entupidos. Por que a lei serve para uns e não para outros? Qual é o critério de escolha? Esse sim e esse não? Ser artista hoje em dia é errado e ser político ou gostar dessa política é correto, por quê?", questionou Xuxa.

Entenda a prisão de Belo

Recentemente o cantor Belo foi detido por se apresentar em uma comunidade no Rio de Janeiro. O artista foi acusado de gerar aglomerações em meio à pandemia de Covid-19 e está sendo investigado por se apresentar em uma instalação pública sem autorização.

Após ser solto, na quinta-feira, Belo se pronunciou. "A responsabilidade sobre os protocolos sanitários de eventos em que eu me apresento, assim como todos os artistas, é exclusiva dos contratantes. É o mesmo caso da escolha do local em que as apresentações ocorrem. Garanto a segurança do meu staff e me preocupo com a proteção do público, mas quem responde por ela, nesse caso, era da produtora que me chamou para cantar", defendeu o artista.

"Nesse contexto, agradeço minha mulher, Gracyanne, por estar comigo ontem. Uma fortaleza. E aos membros da nossa família e de toda a classe artística, bem como os meus fãs, que se mobilizaram para perguntar o óbvio: 'Por que só o Belo?'. Nós também não entendemos", encerrou Belo.