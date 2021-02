Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 18:16 | Atualizado 19/02/2021 18:17

Juliette fez questão de mandar um recado para Arcrebiano, segundo eliminado do "BBB 21". No quarto do líder, a pernambucana disse que Bill tinha aprendido a lição no reality e que ela está na fila de pretendentes.

"Eu estou incluída na lista que mandei fazer para você. De mulheres interessadas em te pegar fora da casa. Eu também, Bil! Eu estou nessa lista", gritou a sister.

"Agora você tem que melhorar, viu, em alguns aspectos, que eu discordo de algumas coisas em você", pontuou.