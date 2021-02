Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:02

Em uma conversa com Arthur, nesta sexta-feira, Projota reclamou do fato de Gilberto e Sarah não terem ido consolá-lo após ele perder a prova do anjo.



"Ela não sai do quarto. Ela está tipo cag*ndo", disse Projota. Arthur concordou e disse que não a viu nesta sexta.

"Não gostei deles não virem falar comigo". Além disso, o cantor também disse que acha Sarah soberba por sempre andar com o roupão do líder.