20/02/2021

Rio - O cantor Naldo Benny se apresentou na casa de festas Ballroom, no Alto da Boa Vista, no Rio, na noite de quinta-feira. O show contou com a presença da mulher do cantor, Moranguinho, e do ex-jogador de futebol Romário, que posou para fotos com fãs na plateia do evento.

O público deveria ficar sentado em mesas separadas, obedecendo as regras de distanciamento para evitar contaminação por covid-19. O problema é que conforme o show foi acontecendo, as pessoas foram se empolgando e se aglomerando na frente do palco para dançar. Quase ninguém estava usando máscaras.