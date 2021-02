Camilla BBB Reprodução

Publicado 20/02/2021 17:33

O sábado está sendo marcado por diversos desentendimentos no BBB 21. Após a briga entre Gilberto e Karol Conká , a rapper cobrou Camilla de Lucas por não ter ficado do seu lado ou a defendido na briga, o que deixou a influenciadora irritada.



“Você ta me jogando numa história que eu não tô nem envolvida, Karol. Você quer que eu chegue aqui e fale ‘Ai Karol, o Gil está errado’ se eu nem estava na hora que você conversou com ele? Como eu não tô falando que você está errada, se eu não estava. Não me faça escolher um lado se eu não estava na história. Não vou ficar aqui falando que fulano é certo e errado, se eu não vi. Eu acredito no que eu vejo, porque falar todo mundo pode falar”, começou a influenciadora.



Ela repetiu que não estava envolvida na situação e, por isso, não pode dizer quem estava errado e quem não estava. Além disso, Camilla afirmou que não existem lados dentro da casa.

que sabor a camilla de lucas batendo de frente com a karol conká #bbb21



“Eu sei, mas é que vocês já tem um lado, a casa sabe disso; Do meu lado é que você não tá”, respondeu Karol . “Não, e você também não tá do meu lado”, afirmou Camilla. “Sempre estive”, diz Karol, o que Camilla nega. “Eu respeito sua escolha, não vou ficar em cima”, continua Karol.



“Não, mas você está falando que eu estou do lado de lá e você está do lado de cá, da forma que você fala é como se eu estivesse junto com as pessoas fazendo um complô para destruir o outro lado, que não existe”, explicou Camilla. Karol então afirma que percebe que Camilla tem mais afinidade com “o lado de lá”, que seria formado por Carla Diaz, Juliette, Sarah e Gilberto, enquanto ela estaria mais próxima de Projota, Rodolffo, Caio e Lumena.



“Mas você tá fazendo uma separação e classificando as pessoas que estão do lado de lá”, responde Camilla. “Quem que é o lado de lá? Você vai dizer que você não sabe quem que tem os grupinhos e quem que não tem?”, pergunta Karol.



Camilla diz que Karol está indo para o lado pessoal. “Em nenhum momento fui falar para o Gil que ele estava certo, eu falei que ele se exaltou. Agora você quer que eu afirme que ele está errado se eu não estava numa situação que eu não vi, assim como eu não tô falando que você tá errada”, diz a influenciadora. “Então beleza, eu não vou falar mais nada”, afirma Carol.



Camilla afirma que parece que Karol a quer do lado dela. “Não precisa, eu nem quero. Eu já quis, mas não precisa porque eu respeito a sua escolha, tá tudo bem”, diz Karol. Camilla diz que não é o que parece.



“Eu tenho mais afinidade com o Fiuk do que com você, é natural”, diz Camila. Karol diz que não tem problema com isso. “E você tá levantando essa questão por quê?”, Camilla questiona, o que deixa a discussão mais acalorada.

"Você planta... eu me pronunciei porque eu não sou igual o pessoal aqui que fica "ai, a Karol falou isso..." eu venho e falo mesmo. Tô maravilhosa!" #BBB21



"A partir do momento que você usa meu nome, você vai me ouvir falar! Você quer jogar uma pessoa contra outra, só que eu sou Camilla de Lucas, não sou idiota não, você pode ser a Karol Conká brava lá fora, mas tem outra brava aqui dentro também", afirma Camilla para Karol.



"Querida, você quer competir com a pessoa errada, você não aguenta a rajada’, responde a cantora. "Eu acho que você que não aguenta rajada. Aqui dentro tem essa câmera e um monte que vê tudo. Eu não tenho medo de ninguém, não. Eu teria medo de mim porque sei o que eu falo e o que eu faço. Sustenta suas gracinhas", afirma Camilla.



Camilla ainda afirma para Karol que a rapper "planta sua semente" com outros participantes e estaria fazendo esses questionamentos para que outros participantes achassem que ela é uma ameaça. "Era isso que voce queria, uma competição entre duas mulheres pretas", diz a rapper.



A influenciadora responde que não se deve misturar militâncias com questões de afinidade entre elas. "Não sou obrigada a me dar bem com você. Se fosse assim eu não teria amizade com o João. Tá colocando papo de militância aqui por quê? Eu não sou otária e não fico caindo na sua, não".



Karol falou que Camilla estava fazendo show e não conversaria com quem não sabe conversar com respeito. "Terminou seu VT amiga?", pergunta Karol. "Não preciso de VT, se precisasse de VT teria ido atrás de você há muito tempo", responde Camilla.