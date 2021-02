Thaís Reprodução

Por iG

Publicado 22/02/2021 19:06 | Atualizado 22/02/2021 19:07

Durante o "Melhor da Tarde", programa da Band, desta segunda-feira, Cátia Fonseca conversou com um especialista sobre a calvície feminina. Para falar sobre o assunto foram exibidas imagens de Thaís, do "BBB 21", com a testa à mostra -- ela costuma usar sempre uma franja ou bandana.

Segundo a equipe da sister, as imagens eram editadas e exibi-las em rede nacional faria com que Thaís tivesse ainda mais insegurança com a sua aparência. "[A insegurança] um dos motivos pelo qual ela usa franja e raramente toma banho na frente de outros", explicou a conta oficial dela no Twitter.



