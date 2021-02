Sérgio Maurício Reprodução

Publicado 19/02/2021 16:12

Rio - Após quase 30 anos de casa, o narrador Sérgio Maurício pediu demissão da TV Globo nesta sexta-feira. Ele tem um acordo encaminhado com a Band para ser os responsável pelas transmissões de Fórmula 1 na emissora. A informação é do "UOL".

A Globo confirma a saída do narrador. Sérgio se animou com o protagonismo que terá na Band e apenas detalhes burocráticos o separam do acerto. Além, das corridas na TV aberta, ele também transmitirá os treinos na Bandsports.

Além de Sérgio Maurício, a Band já fechou com outros dois ex-globais para sua cobertura da Fórmula 1: a repórter Mariana Becker, que estará in loco em todas as corridas da temporada, e o comentarista Reginaldo Leme.