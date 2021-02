Pyong Lee Reprodução / TV Globo

Pyong Lee, participante do "BBB 20", falou o que tem achado da edição deste ano do reality. O ilusionista confessou que, se estivesse na casa, teria estourado com Lumena e Karol Conká.

Ao relembrar a briga de Lumena com os homens por eles terem se vestido de mulher, Pyong disse que achou a reação da participante exagerada. "Ela se doeu por pessoas que ela conhecia, eu achei um exagero absurdo. Achei que foi desproporcional a reação dela. Foi exagero atrás de exagero. Quando eu assisti isso pensei: 'levaram o Twitter para o Big Brother'", disse.

O ilusionista também falou com quais participantes teria brigado na casa. "Eu teria estourado mais cedo e mais rápido por causa das atitudes da Lumena e da Karol Conká. Mas assim, não tem como saber. 'BBB' é muito diferente para quem está assistindo", continuou ele.