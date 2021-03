Participantes do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 21:00 | Atualizado 01/03/2021 21:03

Segunda-feira é aquele dia em que os brothers ficam pensando na formação do Paredão de domingo. Neste último, Lumena, Projota e Arthur disputam a permanência no programa e o dia foi marcado por críticas à postura de Carla Diaz ao atender o Big Fone e, claro, amizades abaladas por causa do jogo. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

Após a formação de paredão de domingo, Lumena conversou com Gil, Fiuk, Sarah e Camilla . Durante o papo, a sister acabou caindo em lágrimas. "Eu quero matar algumas 'Lumenas' aqui. Eu não tô conseguindo. Para deixar a Lumena criança vir, só que aí a performance da militância, ela fica aqui dentro... reverberando, reverberando", desabafou a psicóloga no "BBB 21".

O dia também foi marcado por algumas DRs. Thaís foi arás de Pocah para saber o que tinha acontecido entre as duas . "Eu estou te sentindo distante, eu queria saber o porquê". A funkeira rebateu: "Eu? Você que acordou e passou direto, não falou comigo. Ontem, também, você nem ficou perto de mim".

Além das amigas, Caio e Projota também conversaram sobre a amizade abalada. O fazendeiro se desculpou com o cantor após ter dado o monstro a ele na última semana. "Isso é uma coisa que me machuca. Na hora, não tive intenção nenhuma de te ofender e tirar chance de você atender ao Big Fone. É muito difícil para mim essa dinâmica. Não quis jamais ter te ofendido pela questão do Anjo. Queria muito ter te dado, infelizmente eu estava no quarto e a Thaís estava desesperada. Aquilo me comoveu na hora e eu fiquei assustado", disse Caio, ao que Projota respondeu que ficou muito decepcionado.

Quem também não anda nada feliz com as atitudes de outro participante da casa é Gilberto. O economista conversou com Caio sobre a postura de Carla Diaz , que parece não tomar uma posição no jogo. "Meu Deus, tem noção do nível dela? Ela queria tirar os votos que iam nela? Se fosse comigo já tinha batido três palminhas. Eu soube ali diferente. Eu soube que ela queria atender porque tinha um risco de Lumena atender e ir Arthur, Projota e Carla. Eles queriam evitar isso. Não venha dar uma de boazinha", disse Gilberto.

Como não só de tretas vive a casa mais vigiada do Brasil, Juliette ofereceu o entretenimento que todos esperavam na tarde desta segunda ao soltar a voz na cozinha . A cantoria foi, inclusive, bastante elogiada por Rodolffo e Fiuk. "A voz dessa menina é bonita", disse o sertanejo.

"Eu fico de quatro. Ju... Para Ju... Juzinha... Não é zoeira não, canta bem mesmo", elogiou Fiuk.

