Lumena foi eliminada com 61,31% dos votos João Cotta / TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:59 | Atualizado 03/03/2021 16:04

Lumena foi eliminada nesta terça-feira, mas pode-se dizer que a psicóloga deixou um legado no "Big Brother Brasil 21". Com memes, palavras e expressões, a ex-sister marcou o reality e já é um dos assuntos mais comentados até no Tinder.

fotogaleria

Publicidade

As menções ao termo "Lumena" dentro do aplicativo cresceram três vezes entre janeiro e março de 2021, alcançado um pico de cinco vezes no meio do mês de fevereiro. Já "jornada", outro termo que era usado por ela em quase todos os contextos possíveis, foi mencionado quatro vezes mais em fevereiro na comparação com janeiro. Outra palavra bastante utilizada por ela ao longo dos dias de confinamento não ficou de fora: o app registrou um aumento de 100% no termo "autorizou" ao longo do mês de fevereiro deste ano.

Após a eliminação, Lumena tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", na manhã desta quarta-feira . Durante a entrevista, a psicóloga continuou falando inúmeras palavras difíceis e acabou virando meme novamente nas redes sociais, já que os internautas afirmaram não entender nada do que ela estava dizendo.

Publicidade

A apresentadora também falou sobre os termos acadêmicos que Lumena inclui em sua fala e perguntou se a psicóloga fala assim todos os dias. "Rapaz, Fernanda sofre. Minhas amigas sofrem. É resultado do corre acadêmico. A gente rala pra manter o currículo organizado, com artigos publicados. A gente é o que é", disse Lumena.