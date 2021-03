Projota reprodução da TV Globo

Em uma conversa com Gilberto na varanda, nesta quarta-feira, Projota fez uma análise sobre a eliminação de Karol Conká.



Para Gilberto, a cantora não saiu porque pediu, mas sim porque o público quis. Projota concordou e completou: "Acho que se ela só tivesse pedido para sair, ela não sairia. Ela pediu, mas ela também fez muita m*. Ela era minha amiga, mas como que eu vou esquecer as coisas que ela fez, da forma que ela fez? A maneira com que ela lidou com aquelas situações foi uma maneira difícil. Aí fez de novo, e de novo", analisou o cantor.