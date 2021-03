De máscara, Diogo Nogueira passeia em shopping na Zona Oeste do Rio

Rio - O cantor Diogo Nogueira foi flagrado em um shopping da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, neste sábado. Simpático, o intérprete do hit "Pé Na Areia" acenou para as fotos do fotógrafo presente no local enquanto caminhava sozinho e de máscara pelo estabelecimento.

Publicidade

Em fevereiro, o cantor concedeu uma entrevista exclusiva ao DIA em que se declara ao samba e conta de projeto que faz homenagem a Beth Carvalho, reúne várias vertentes do ritmo e tem participações de Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho

Relatar erro