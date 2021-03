Por iG

Publicado 11/03/2021 17:32 | Atualizado 11/03/2021 17:33

Com a volta de Carla Diaz ao "BBB 21", os brothers comentaram sobre a reação ao ver a atriz fantasiada na casa. Projota disse a Arthur na tarde desta quinta-feira que ao ver o dummy tão pequeno, ele pensou que seria alguma atriz surpresa, como Tatá Werneck.

"Por que mandaram um dummy tão baixinho? Pensei que era a Tatá Werneck, mano", disse Projota para Arthur. No Twitter, Tatá respondeu brincando com a altura de Carla. "Como se eu fosse menor que a Carla. Pera. Vi na internet. Eu sou", disse.

Como se eu fosse menor que a Carla. Pera. Vi na internet . Eu sou . https://t.co/kGI6O27P98 — Tata werneck (@Tatawerneck) March 11, 2021

Além de brincar com Projota, Tatá comentou sobre o que faria se entrasse no Big Brother vestida como os dummies do programa. "Eu entraria, tiraria um capacete e andaria bem devagar na cara deles e falaria “framboesa, calçado e donszurs” e sairia correndo. Deixar a galera ficar uma semana desvendando po**a nenhuma", disse em um comentário.