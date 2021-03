Letícia Isnard Renato Mangolin / Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:52

Rio - A tragicomédia histórico-digital De Bar em Bar, com texto do premiado Rogério Corrêa, estreia neste domingo, às 20h, no YouTube. O espetáculo foi concebido para a narrativa online e tem direção do premiado Isaac Bernat (Prêmio Zilka Salaberry de Melhor Direção e Prêmio Botequim Cultural de Melhor Ator), que também é professor (CAL) e doutor em Teatro (UNIRIO).

fotogaleria

Publicidade

A peça online conta com a direção de imagem do designer, videomaker e artista gráfico Thiago Sacramento, a direção de arte de Doris Rollemberg e com a direção musical de Charles Kahn.

Serão quatro apresentações realizadas nos dias 14, 15, 21 e 22 de março, sempre no mesmo horário (20h). O elenco é composto por atores consagrados no Teatro e na TV - Letícia Isnard, Léo Wainer, Ângela Rebello e Thadeu Matos.

Publicidade

A nova obra foi realizada devido ao patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio do Edital da Lei Aldir Blanc RJ/Retomada Cultural. A inspiração, segundo o autor, foi a peça Kennedy's Children, de Robert Patrick, que por sua vez inspirou Os Órfãos de Jânio, de Millôr Fernandes. De Bar em Bar é uma 'tragicomédia histórico-digital’ sobre o passado recente do Brasil. De quatro locais diferentes, quatro personagens revivem, por meio de diálogos fragmentados, o fim do regime militar no Brasil e o começo da Nova República.

“Eu quis falar desta época porque achei que existiam muitos paralelos com o momento atual. Ao relembrar o passado, na verdade, estamos falando do presente. Eu estava na universidade na época das Diretas Já, eu vivi aquele tempo,” comenta Rogério Corrêa sobre a escolha de abordar este período histórico.

Publicidade

Sobre o formato híbrido da performance cênica, o diretor Isaac Bernat acrescenta: “Temos um hibridismo de linguagens, é um lugar novo que não é teatro nem cinema. É um mergulho no desconhecido que traz uma agilidade e um alcance de público imensos, além de muitos desafios. A limitação que a pandemia traz despertou a criatividade e esse não é um lugar que vai ficar abandonado. Mas ele não substitui o teatro, é um outro lugar que também é muito instigante.”

Cada apresentação tem duração de 40 minutos e tradução em Libras. Nos dias 14 e 21, logo após o espetáculo, haverá um bate-papo com convidados: no dia 14 (domingo), o autor da peça Rogério Corrêa conversa com o professor, ator, comediante, youtubere drag queen Guilherme Terreri/Rita Von Hunty; e no dia 21 (domingo), o diretor de imagens da peça Thiago Sacramento conversa com a multipremiada realizadora e dramaturga Marcia Zanelatto.

Publicidade

O projeto oferece ao público três oficinas online e gratuitas de dramaturgia com o autor Rogério Corrêa. Nos dias 16, 19 e 24 de março, às 17h, pelo app Zoom, ele vai explorar algumas alternativas de subversão da estrutura narrativa dramática clássica. Cada aula terá cerca de 90 minutos, com uma parte gravada (ilustrada por clips de filmes) e outra ao vivo em que o autor responderá as dúvidas dos alunos via chat.

Bate-papos:



Dia 14/03. Convidado: Guilherme Terreri / Rita Von Hunty. Mediação: Rogério Corrêa



Dia 21/03. Convidada: Marcia Zanelatto. Mediação: Thiago Sacramento