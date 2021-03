Arthur e Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:54 | Atualizado 12/03/2021 19:49

Arthur e Projota conversaram, na tarde desta sexta-feira, sobre as próximas jogadas que farão no "Big Brother Brasil 21". A dupla chegou a cogitar nomes como Juliette, Thaís, Sarah e Gilberto para o próximo Paredão.

Caso seja o anjo da semana, o crossfiteiro já deixou explícita sua intenção de enviar Fiuk para o castigo do Monstro. "Vai votar em mim f*dido e f*da-se que está com o pé machucado. Vou botar o casalzinho no monstro, tiro os dois do vip. Vem para a xepa, vem cá", disse Arthur, se referindo a Fiuk e Thaís.

Além disso, eles também pensaram em quem irão indicar ao Paredão, no domingo, e cogitaram votar em Juliette e Thaís. "Não tem outra opção. A não ser que a gente volte a votar no Gil e na Sarah", disse Projota.