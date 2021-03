Fiuk diz que está pensando em ter sua própria família Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 18:20 | Atualizado 12/03/2021 18:23

Fiuk e Rodolffo venceram a prova do líder nesta quinta-feira, no "Big Brother Brasil 21". Como combinado, o irmão de Cleo ficou com a liderança e já planeja qual tema terá a sua festa do líder.

Em uma conversa com Gilberto e Sarah, o cantor revelou o que pensa para a comemoração. "Meu sonho era ter festa de 30 anos porque tinha acabado de entrar na pandemia. Eu nem sou de fazer festão, mas pensei, nos trinta eu vou fazer uma festa, mas passei com três amigos em casa", disse.

Sarah sugeriu que o cantor peça um bolo, para que o aniversário seja completo. Nas redes sociais, o assunto já é motivo de memes, com internautas falando que "fumódromo" e "cigarro" seriam os temas da festa do artista.

A produção já agilizando a festa do líder Fiuk.#BBB21 pic.twitter.com/n9b2gpQLni — Resiliência (@_Kunstler) March 12, 2021

