Publicado 12/03/2021 18:55 | Atualizado 12/03/2021 19:56

Desde que Carla Diaz voltou do Paredão falso, Gilberto anda preocupado com o fato da atriz ter escutado tudo o que ele falou sobre ela em sua ausência. Com peso na consciência, o brother já chorou, já se desesperou com medo de uma eliminação e, nesta sexta-feira, ele decidiu pedir desculpas pelo que foi dito.

"Eu lembro exatamente as coisas que eu falei, peço perdão pelas palavras, a gente tem que ter a humildade de reconhecer. E, de fato, não muda o que eu falei. Fiz missão por dois anos", disse Gilberto a Carla.

A atriz respondeu que se surpreendeu com o que foi dito. "Por isso que me surpreendi, você foi quem mais pegou pesado nas palavras. Muita coisa desnecessária. É importante para você repensar. Talvez esse julgamento todo tenha sido desnecessário e cruel mesmo, foram cruéis, duras de ouvir. Mas agora é momento para todo mundo repensar", respondeu.

Por fim, Carla disse que aceitou o perdão, mas que espera uma mudança de comportamento e completou: "Foi uma grande surpresa para mim. Eu pensei: 'Nossa, logo o Gil?'".