Publicado 13/03/2021 16:14 | Atualizado 13/03/2021 16:15

Projota, que ganhou a Prova do Anjo deste sábado, já havia deixando material gravado com a sua equipe supondo situações que poderiam rolar dentro do "BBB 21", incluindo o poder do Anjo.



EU VOU DESMAIAR DE TANTA VERGONHA https://t.co/pp4i18azWM — Anna Beatriz (@annalimabz) March 13, 2021

O vídeo gravado para a ocasião foi postado pela equipe nas redes sociais oficiais do cantor. O vídeo, onde o rapper rima brincando com a situação, deixou os telespectadores do programa confusos com o que sentir.Veja alguma das reações no Twitter abaixo:

