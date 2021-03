Carla Diaz e Camilla - BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 16:43 | Atualizado 13/03/2021 16:44

Carla Diaz conversou com Camilla de Lucas na tarde deste sábado na varanda da casa do "Big Brother Brasil 21". A atriz quis saber se Gilberto realmente cogitou sair do programa quando ela voltou do paredão falso.

A influencer confirmou a informação e explicou o que motivou essa vontade do brother: "Ele ficou muito preocupado porque você teria falado para ele que ele foi muito cruel", disse Camilla.

Carla explicou que as conversas que viu no quarto secreto a deixaram desconfiada sobre o comportamento de Gilberto. "Não só o que ouvi sobre mim, você não ouviu o que ele estava fazendo com a Juliette, com a Thaís. Não é o que todo mundo falava para mim? Que tem que arcar com as consequências?", rebateu a atriz.

Carla perguntou se Camilla acredita na sinceridade de Gilberto e a influencer respondeu que sim. "Eu vi ele agindo de uma forma e depois agindo de outra com grupos diferentes, pessoas diferentes. Para mim é duas caras, é falso, está agindo com falsidade. Foi uma grande decepção pra mim porque eu fui a primeira que falei: não votem nele. Eu defendi", respondeu a atriz.