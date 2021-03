Cantora Woman From the Moon Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 14:24 | Atualizado 16/03/2021 14:32

Rio - Carolina Brum, ou com é melhor conhecida, Woman From The Moon, surpreendeu o público e a indústria da música com um lançamento simples, porém impactante. Morando nos Estados Unidos há 10 anos, a cantora decidiu priorizar o Brasil, seu país de origem, não só no lançamento de seu primeiro single, mas também nas referências e melodias que o compõem. Unindo samba, bossa nova e eletrônico, WFTM lançou “A Dollar” e ganhou apoio da imprensa brasileira além de conquistar fãs.

fotogaleria

Publicidade

Os números podem não surpreender, mas antes mesmo de disponibilizar a canção para todo o mundo, somente no Brasil, mais de mil pessoas já haviam ouvido a canção. O clipe conta, hoje, com mais de 260 visualizações e, para uma artista que não tem nenhum tipo de investimento, este é um grande feito. Além disso, no dia do lançamento mundial da canção, Woman From the Moon realizou uma live apresentando diversas canções inéditas, incluindo a recém lançada. A apresentação está disponível no Youtube e passa das 500 visualizações.

Mas, nem só de apoio vive uma artista brasileira e mulher morando nos Estados Unidos. Apesar de todo suporte recebido pela 4th Dimension Media e seu empresário americano Anthony Severino, a artista viveu na pele o preconceito que as mulheres ainda precisam enfrentar dentro do ambiente musical.

Publicidade

Apaixonada por produção e engenharia musical, Carol se ofereceu para um estágio não remunerado em um renomado estúdio de Nova Iorque. Para a cantora e jovem produtora, tudo estava bem, até que recebeu uma mensagem que dizia, em livre tradução: “Durante as últimas sessões que você participou no estúdio, pareceu que você tem recebido muita atenção dos clientes, ao ponto de atrapalhar a sessão. Claro que todos nós queremos ser amigáveis e educados, mas ser muito amigável e encorajar esse tipo de atenção, especialmente quando homens estão flertando, pode lhes dar a ideia errada. Eu sei que essa não foi sua intenção, mas como esses homens não sabem se comportar, não nos parece que você seja uma boa ideia”. E assim, ela foi dispensada do estágio.

Nas redes, Carol ganhou apoio de diversas mulheres, produtoras e frequentadores do estúdio, mas essa situação não irá afetá-la.

Publicidade

“Mês das mulheres em 2021 e isso acontece. Gostaria de poder dar mais informações sobre o que aconteceu para que eu fosse dispensada, mas tudo que tenho é essa mensagem e isso me deixou muito confusa. De toda forma, sabemos que a trajetória da mulher, em qualquer situação, é de luta e a minha não será diferente. Sigo no meu caminho, preparando um novo e lindo lançamento para abril, ao mesmo tempo que desenvolvo minha carreira de produtora e engenheira musical ao lado de pessoas do bem. Quero agradecer o apoio que tive em relação a essa situação, é ótimo saber que estamos juntas, em qualquer lugar”, explica Carol.

Woman From The Moon não irá se calar e promete surpreender e impactar com seu próximo single que será lançado no dia Dia da Terra, 22 de abril. O tema já podemos imaginar não é mesmo?