Peça 'Se Não Agora, Quando' estreia no Zoom Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:34

Rio - A peça "Se Não Agora, Quando?" retorna adaptada à plataforma virtual Zoom a partir desta quinta-feira, às 20h, após ter sido interrompida pela pandemia de coronavírus. A autora e roteirista Marcélli Oliveira desenvolveu seu primeiro solo partindo da premissa que assuntos como depressão, solidão e suicídio precisam deixar de ser tabu para se tornarem assuntos naturais, tratados de forma cuidadosa e respeitosa.

"Um novo cenário e um novo figurino estão sendo feitos, assim como novas marcações de cenas e outra proposta de direção. Esta temporada virtual também contará com duas sessões acessíveis, com intérprete de libras, e quatro sessões com debate ao vivo com uma psicóloga ao final das apresentações. Nos demais dias, reexibiremos os papos gravados após a exibição”, explica o diretor Leonardo Hinckel que, assim como Marcélli, não sabe definir o que é exatamente esse novo formato. “Não é teatro e nem é cinema. Acho que é mais um encontro, uma celebração da arte em um novo formato”, sugere Marcélli.

Em cena, a personagem acompanha diariamente da janela do seu apartamento a vida dos vizinhos do prédio da frente. Como nada do que planejou para sua vida deu certo, ela se alimenta do que acontece com eles. Porém, após um tempo, nem a vida corriqueira deles lhe interessa mais. Na sacada do seu apartamento, a mulher solitária está decidida como nunca a se matar. De repente, uma luz se acende no 5º piso do prédio da frente. É um novo morador!



“As pessoas ainda cochicham pra falar de depressão e suicídio. Enquanto isso, os números só aumentam. Antes da pandemia, três pessoas que eu conhecia se mataram. No caso de duas delas, a família divulgou a morte como outra causa. Na pandemia acho que isso tá ainda pior. Tá todo mundo se sentindo frágil e vulnerável. A gente precisa começar a gritar sobre o assunto e não mais cochichar. Precisamos parar de esconder e falar sobre isso”, preconiza Marcélli, justificando a escolha do tema de seu terceiro texto teatral.

SERVIÇO:



“SE NÃO AGORA, QUANDO?”



Temporada:



18 a 28 de Março



Horários:



Quinta-feira a sábado - 20h



Domingo – 19h



Onde:



Apresentações através do aplicativo Zoom