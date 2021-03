Paulo Gustavo é internado com covid-19 Globo/João Cotta

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 15:56

Internado desde o dia 13 com covid-19, Paulo Gustavo está se recuperando bem. A informação foi dada pela revista "Quem", em contato com a assessoria do humorista, nesta sexta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Paulo Gustavo faz parte do grupo de risco por ter asma e segue internado em um hospital no Rio de Janeiro. "Progredindo, mas com a recomendação médica de permanecer se recuperando no hospital, onde tem toda a estrutura e médicos especialistas", contou a assessoria.