Publicado 22/03/2021 15:03

O cinema do líder Gilberto transmitiu o documentário "Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela", nesta segunda-feira, no "Big Brother Brasil". Ao final do filme, o economista, Sarah, Fiuk e Caio ficaram chocados ao descobrirem mais detalhes da história da cantora. O fazendeiro, inclusive, chegou a se revoltar com a família da artista, que ainda hoje tem o controle da vida de Britney.

"Ela vendeu 16 milhões de cópias de um disco e não pode botar a mão em nada?", questionou irritado. . "Não consigo nem falar sobre isso", respondeu Fiuk chorando. "Eles [pai e irmão] destruíram ela", continuou o fazendeiro.

"Isso daí [documentário] é importante porque muita gente não sabe da história e mete o pau nela, critica, xinga, humilha, fala o que não sabe e culpa a menina ainda. Daí ela surta mesmo", continuou dizendo o fazendeiro.

Já na casa, Caio disse para os outros brothers. "Tem 12 anos, a mulher ganhando o dinheiro que ganhava, para hoje ter só US$ 60 milhões? Tá errado".

