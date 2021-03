Fiuk Reprodução

Publicado 22/03/2021 14:49 | Atualizado 22/03/2021 14:50

Rio - A Escola Manu Gavassi de Confinamento segue firme e forte. Na última semana, Fiuk se chateou por Rodolffo ter criticado sua vestimenta, seu jeito e até seu cabelo. O bastião, que agora divide paredão com Carla e com o cantor, terá que lidar com as consequências de suas falas para se manter na casa. Mas, enquanto terça-feira não chega, a equipe de Fiuk divulgou um vídeo gravado pelo cantor antes que ele entrasse no confinamento.

Nas imagens, Fiuk parecia prever as críticas que viriam por conta do seu jeito menos masculinizado. "Um monte de 'mimimmi' aí. Eu sei que para algumas pessoas é meio difícil de aceitar, de me ver como eu sou. Mas é o que temos para hoje, gente. Esse sou eu, do jeitinho que eu sou!", ponderou.

Assista ao vídeo: