A formação do paredao neste domingo mexeu com os ânimos do "Big Brother Brasil 21". Juliette descobriu o voto de Sarah e isso gerou algumas conversas (e DRs) entre o grupo. Além disso, a escolha de Gilberto por Rodolffo como indicação ao paredão também deu o que falar. Sarah, por exemplo, apresentou duas versões sobre o mesmo fato em diferentes conversas e acabou caindo em contradição. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de reality.

Juliette foi a até Fiuk que disse não querer falar com ela no momento. Ainda assim, a sister pediu desculpas pela interrupção e disse que está triste por ele estar no paredão. O filho de Fábio Jr. então comentou que ela já havia feito isso com ele outras vezes e só com ele. A sister então alegou que faz isso com outros brothers, mas continua se desculpando.

"Eu quero pedir desculpa, não é pra você me perdoar, não. É porque eu fico triste quando eu faço isso com você. (...) Eu ‘tava’ tentando resolver algo que ‘tava’ pendente e quando eu lhe interrompi hoje, outras vezes foi safadeza, negligência ou falando demais e escutando de menos, hoje, minha intenção era concluir o assunto que tava tenso porque Sarah votou em mim e é minha amiga", se explicou Juliette.

No domingo, Sarah disse para Fiuk que achou pesada a brincadeira, e ainda aconselhou Gilberto a mandar o cantor para o paredão pelas atitudes machistas dele.

