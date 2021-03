Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 22/03/2021 09:30

Rio - Assim como disse o apresentador do 'BBB 21', o paredão deste domingo foi um dos mais difíceis de ser formado nesta edição do reality. Fiuk e Carla já estavam na berlinda automaticamente após serem a primeira dupla a deixar a Prova do Líder da última quinta-feira. Rodolffo foi a indicação de Gilberto e, Juliette e Caio empataram em votos pela casa. Mas apesar de Gilberto salvar Juliette com o poder de desempate do Líder, Caio também votou porque venceu a Prova Bate e Volta.

Após a formação do paredão, que por fim, conta com Carla, Fiuk e Rodolffo, os brothers tentaram entender de quem tinham sido os votos dados. Sarah, por sua vez, confirmou a Caio que ele tinha sido votado por Juliette. E, a partir daí, o bastião foi confrontar a advogada que de fato, não tinha votado nele. "Isso nunca saiu da minha boca. Fala mais", riu Juliette.

Confira o vídeo da conversa entre os dois:

